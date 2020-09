MIAMI – Welcome to the AvFix, lets get into the news of the previous week from Alaska Airlines, Emirates Airlines, WestJet, Pakistan International Airlines, El Al Airlines, Boeing.

Media: Alaska Airlines, Emirates Airlines, WestJet, Pakistan International Airlines, El Al Airlines, Boeing.

Thumbnail: Liam Funnell, Luca Flores, John Leivaditis, Wikimedia Commons.

Video: Liam Funnell (@downwindaviation_)