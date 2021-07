MIAMI – European manufacturer Airbus delivered 77 commercial aircraft in June, a surge that helped to increase its share price on Friday.

For the first half of the year, deliveries reached 297 as the aircraft manufacturer’s production recovers from pandemic doldrums.

Deliveries rose 52% in the first six months of 2021, from 196 at the mid-point of 2020. In 2019, prior to COVID-19, Airbus delivered 389 aircraft in the first six months.

According to Reuters, Airbus shares rose as much as 4.3%. Analysts told the news outlet Airbus is on track to reach its 2021 goal of matching last year’s 566 deliveries.

Photo: Airbus.

June Delivery Details

This chart from Airbus details June deliveries:

CUSTOMER Date of delivery A220-300 A320neo A321ceo A321neo A330-200 A330-900 A350-900 A350-1000 A380 TOTAL AERCAP (AIR TRANSAT) 01-Jun 1 1 CHINA EASTERN AIRLINES 01-Jun 1 1 BOC AVIATION (SCOOT) 02-Jun 1 1 CDB LEASING (AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES) 02-Jun 1 1 AVIATION CAPITAL GROUP (VOLARIS) 03-Jun 1 1 JETBLUE AIRWAYS 03-Jun 1 1 VOLARIS 03-Jun 1 1 AIR CANADA 04-Jun 1 1 AIR CARAIBES 04-Jun 1 1 AIR LEASE CORPORATION (VISTARA) 04-Jun 1 1 SPRING AIRLINES 04-Jun 1 1 AERCAP (SICHUAN AIRLINES) 07-Jun 1 1 AIR LEASE CORPORATION (WORLD2FLY) 07-Jun 1 1 DELTA AIR LINES 07-Jun 1 1 AERCAP (AIR TRANSAT) 09-Jun 1 1 AERCAP (SICHUAN AIRLINES) 09-Jun 1 1 DELTA AIR LINES 09-Jun 1 1 SPIRIT AIRLINES 09-Jun 1 1 BOCOMM LEASING (AIR CHINA) 10-Jun 1 1 CATHAY PACIFIC AIRCRAFT SERVICES LIMITED (CATHAY PACIFIC) 10-Jun 1 1 SKYSERV (SKY EXPRESS) 10-Jun 1 1 WIZZ AIR HUNGARY 10-Jun 1 1 CHINA SOUTHERN AIRLINES 11-Jun 1 1 FLYNAS 11-Jun 1 1 GULF AIR 11-Jun 1 1 MIDDLE EAST AIRLINES 11-Jun 1 1 AIR FRANCE 14-Jun 1 1 AIR LEASE CORPORATION (DELTA AIR LINES) 14-Jun 1 1 JAPAN AIRLINES 14-Jun 1 1 TURKISH AIRLINES 14-Jun 1 1 AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES 15-Jun 1 1 SPRING AIRLINES 15-Jun 1 1 AMERICAN AIRLINES 16-Jun 1 1 ICBC (JAZEERA AIRWAYS) 16-Jun 1 1 AIR LEASE CORPORATION (VOLARIS) 17-Jun 2 2 FRONTIER AIRLINES 17-Jun 1 1 AIRBALTIC 18-Jun 1 1 AIR CANADA 18-Jun 1 1 AVIATION CAPITAL GROUP (VIVA AIR COLOMBIA) 18-Jun 1 1 EMIRATES 18-Jun 1 1 PEACH 18-Jun 1 1 AIR LEASE CORPORATION (AER LINGUS) 21-Jun 1 1 AMERICAN AIRLINES 22-Jun 1 1 SCANDINAVIAN AIRLINES 22-Jun 1 1 AVOLON (SIBERIA AIRLINES) 23-Jun 1 1 AERCAP (SPIRIT AIRLINES) 24-Jun 1 1 AIR CHINA 24-Jun 1 1 CHINA EASTERN AIRLINES 24-Jun 1 1 CHINA SOUTHERN AIRLINES 24-Jun 1 1 FLYNAS 24-Jun 1 1 GECAS (AIR CHINA) 24-Jun 1 1 JETBLUE AIRWAYS 24-Jun 1 1 SPRING AIRLINES 24-Jun 1 1 AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A.U (DGA) 25-Jun 1 1 CATHAY PACIFIC 25-Jun 1 1 CIT LEASING (CORSAIR) 25-Jun 1 1 GECAS (SALAM AIR) 25-Jun 1 1 SINGAPORE AIRLINES 25-Jun 1 1 AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES 28-Jun 1 1 AERCAP (AIR TRANSAT) 28-Jun 1 1 INDIGO 28-Jun 1 1 AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES 29-Jun 1 1 AVOLON (VISTARA) 29-Jun 1 1 BOCOMM LEASING (SICHUAN AIRLINES) 29-Jun 1 1 PRIVATE CUSTOMER 29-Jun 1 1 SPIRIT AIRLINES 29-Jun 1 1 WIZZ AIR HUNGARY 29-Jun 1 1 AERCAP (SPIRIT AIRLINES) 30-Jun 1 1 AIR CANADA 30-Jun 1 1 AVIATION CAPITAL GROUP (VOLARIS) 30-Jun 1 1 BOCOMM LEASING (SICHUAN AIRLINES) 30-Jun 1 1 CALC (AIR TRAVEL) 30-Jun 1 1 JUNEYAO AIRLINES 30-Jun 1 1 LUFTHANSA 30-Jun 1 1 SPRING AIRLINES 30-Jun 1 1 TURKISH AIRLINES 30-Jun 1 1