Laudamotion Ready to Resume Flights

MIAMI – Ryanair’s (FR) Austrian subsidiary, Laudamotion (OE), is ready to resume flights from Vienna International Airport (VIE) as of July 1, 2020.

The news came after Ryanair’s (FR) official statement a couple of months ago announcing the complete dismantlement of the OE.

Photo by Marco Macca Instagram: @aviator_ita

It all started on May 22, 2020, when Ryanair threatened that it would close its main base in Vienna after the transport union (VIDA) refused to accept pay cuts for employees of the hard-hit carrier by the coronavirus crisis.

Hence, VIDA refused the reduction imposed by FR, stating that the proposed entrance salary for Lauda workers was below the country’s guaranteed minimum income.

The official statement released by the company following the refusal said, “Lauda deeply regrets the loss of more than 300 jobs for its A320-team and the closing of Lauda’s A320 base in Vienna on Friday, May 29.”

Laudamotion has other 3 bases: two in Germany, in Dusseldorf (DUS) and Stuttgart (STR), and one in Palma de Mallorca (PMI) in Spain.

Photo by Marco Macca Instagram: @aviator_ita

Full Laudamotion Summer 2020 Routes

Following the flight roster of the airline, the routes operated for the summer season are:

From Dusseldorf (DUS)

Dusseldorf – Alicante eff 03JUL20 4 weekly

Dusseldorf – Copenhagen eff 03JUL20 3 weekly

Dusseldorf – Corfu eff 04JUL20 1 weekly

Dusseldorf – Faro eff 03JUL20 3 weekly

Dusseldorf – Fuerteventura eff 03JUL20 2 weekly

Dusseldorf – Gran Canaria eff 03JUL20 3 weekly

Dusseldorf – Ibiza eff 03JUL20 4 weekly

Dusseldorf – Irakleion eff 06JUL20 1 weekly

Dusseldorf – Kos eff 03JUL20 3 weekly

Dusseldorf – Malaga eff 03JUL20 4 weekly

Dusseldorf – Marrakesh eff 03JUL20 1 weekly

Dusseldorf – Milan Bergamo eff 04JUL20 2 weekly

Dusseldorf – Naples eff 04JUL20 1 weekly

Dusseldorf – Palermo eff 04JUL20 1 weekly

Dusseldorf – Palma Mallorca eff 03JUL20 23 weekly

Dusseldorf – Rhodes eff 04JUL20 1 weekly

Dusseldorf – Seville eff 04JUL20 1 weekly

Dusseldorf – Stockholm Skavsta eff 05JUL20 1 weekly

Dusseldorf – Tenerife South eff 03JUL20 3 weekly

From Palma Mallorca (PMI)

Palma Mallorca – Dresden eff 01JUL20 5 weekly

Palma Mallorca – Erfurt eff 01JUL20 2 weekly

Palma Mallorca – Friedrichshafen eff 02JUL20 4 weekly

Palma Mallorca – Hannover eff 01JUL20 1 daily

Palma Mallorca – Klagenfurt eff 03JUL20 2 weekly

Palma Mallorca – Knock eff 03JUL20 2 weekly

Palma Mallorca – Muenster eff 01JUL20 1 daily

Palma Mallorca – Munich eff 01JUL20 17 weekly

Palma Mallorca – Nuremberg eff 01JUL20 7 weekly

Palma Mallorca – Salzburg eff 01JUL20 7 weekly

Palma Mallorca – Stuttgart eff 03JUL20 15 weekly

Palma Mallorca – Vienna eff 01JUL20 23 weekly

From Stuttgart (STU)

Stuttgart – Alghero eff 03JUL20 2 weekly

Stuttgart – Bologna eff 03JUL20 3 weekly

Stuttgart – Budapest eff 03JUL20 2 weekly

Stuttgart – Copenhagen eff 05JUL20 2 weekly

Stuttgart – Gothenburg eff 03JUL20 2 weekly

Stuttgart – Krakow eff 04JUL20 1 weekly

Stuttgart – Kyiv Borispil eff 03JUL20 3 weekly

Stuttgart – Malaga eff 03JUL20 2 weekly

Stuttgart – Milan Bergamo eff 04JUL20 3 weekly

Stuttgart – Naples eff 03JUL20 3 weekly

Stuttgart – Palermo eff 06JUL20 1 weekly

Stuttgart – Podgorica eff 04JUL20 1 weekly

Stuttgart – Venice eff 05JUL20 2 weekly

Stuttgart – Porto eff 04JUL20 1 weekly

Stuttgart – Seville eff 05JUL20 1 weekly

Stuttgart – Valencia eff 04JUL20 1 weekly

Stuttgart – Vienna eff 03JUL20 6 weekly

Stuttgart – Zadar eff 05JUL20 1 weekly

From Vienna (VIE)

Vienna – Alghero eff 01JUL20 2 weekly

Vienna – Alicante eff 02JUL20 3 weekly

Vienna – Antalya eff 01JUL20 4 weekly

Vienna – Athens eff 01JUL20 1 daily

Vienna – Banja Luka eff 03JUL20 2 weekly

Vienna – Barcelona eff 01JUL20 12 weekly

Vienna – Beirut eff 01JUL20 2 weekly

Vienna – Billund eff 02JUL20 2

Vienna – Birmingham eff 02JUL20 3 weekly

Vienna – Bodrum eff 03JUL20 2 weekly

Vienna – Bologna eff 01JUL20 5 weekly

Vienna – Bordeaux eff 02JUL20 3 weekly

Vienna – Bourgas eff 03JUL20 2 weekly

Vienna – Brindisi eff 01JUL20 5 weekly

Vienna – Bristol eff 01JUL20 2 weekly

Vienna – Brussels South Charleroi eff 01JUL20 6 weekly

Vienna – Bucharest eff 01JUL20 1 daily

Vienna – Cagliari eff 02JUL20 3 weekly

Vienna – Catania eff 02JUL20 3 weekly

Vienna – Chania eff 01JUL20 4 weekly

Vienna – Copenhagen eff 01JUL20 1 daily

Vienna – Corfu eff 03JUL20 3 weekly

Vienna – Dalaman eff 04JUL20 2 weekly

Vienna – Dortmund eff 02JUL20 6 weekly

Vienna – Dublin eff 01JUL20 11 weekly

Vienna – Dubrovnik eff 02JUL20 4 weekly

Vienna – Edinburgh eff 01JUL20 3 weekly

Vienna – Faro eff 01JUL20 3 weekly

Vienna – Gothenburg eff 03JUL20 3 weekly

Vienna – Helsinki eff 01JUL20 1 daily

Vienna – Ibiza eff 01JUL20 5 weekly

Vienna – Irakleion eff 03JUL20 3 weekly

Vienna – Kalamata eff 06JUL20 1 weekly

Vienna – Kefallinia eff 04JUL20 2 weekly

Vienna – Kherson eff 03JUL20 2 weekly

Vienna – Kos eff 02JUL20 3 weekly

Vienna – Kyiv Boryspil eff 01JUL20 6 weekly

Vienna – Lamezia Terme eff 04JUL20 2 weekly

Vienna – Lappeenranta eff 01JUL20 2 weekly

Vienna – Larnaca eff 02JUL20 4 weekly

Vienna – Lisbon eff 01JUL20 6 weekly

Vienna – Liverpool eff 03JUL20 2 weekly

Vienna – London Stansted eff 01JUL20 12 weekly

Vienna – Madrid eff 01JUL20 13 weekly

Vienna – Malaga eff 01JUL20 5 weekly

Vienna – Malta eff 01JUL20 1 daily

Vienna – Marseille eff 02JUL20 3 weekly

Vienna – Milan Bergamo eff 01JUL20 1 daily

Vienna – Milan Malpensa eff 01JUL20 1 daily

Vienna – Muenster eff 01JUL20 4 weekly

Vienna – Mykonos eff 01JUL20 2 weekly

Vienna – Oslo Torp eff 01JUL20 4 weekly

Vienna – Palermo eff 02JUL20 3 weekly

Vienna – Paris Beauvais eff 01JUL20 4 weekly

Vienna – Perugia eff 04JUL20 2 weekly

Vienna – Porto eff 01JUL20 4 weekly

Vienna – Preveza eff 02JUL20 2 weekly

Vienna – Rhodes eff 02JUL20 3 weekly

Vienna – Riga eff 01JUL20 5 weekly

Vienna – Rimini eff 06JUL20 1 weekly

Vienna – Rome Fiumicino eff 01JUL20 11 weekly

Vienna – Santander eff 02JUL20 2 weekly

Vienna – Seville eff 04JUL20 2 weekly

Vienna – Skiathos eff 01JUL20 2 weekly

Vienna – Sofia eff 02JUL20 5 weekly

Vienna – Stockholm Skavsta eff 03JUL20 4 weekly

Vienna – Tallinn eff 02JUL20 3 weekly

Vienna – Tel Aviv eff 01JUL20 12 weekly

Vienna – Thessaloniki eff 02JUL20 4 weekly

Vienna – Thira eff 04JUL20 2 weekly

Vienna – Valencia eff 05JUL20 2 weekly

Vienna – Varna eff 02JUL20 3 weekly

Vienna – Vilnius eff 01JUL20 3 weekly

Vienna – Zadar eff 03JUL20 1 weekly

Vienna – Zakinthos eff 03JUL20 2 weekly

Vienna – Zaragoza eff 02JUL20 2 weekly